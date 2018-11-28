الأمير عبد القادر يلهم اليابانيين

اختتمت، اليوم الأربعاء، بولاية معسكر، أشغال المؤتمر الدولي حول “الأمير عبد القادر الجزائري”، والتي عرفت حضور المؤرخ والأستاذ الياباني بجامعة صوفيا بطوكيو “كيسايشي موساتوشي”.

أين تم استذكار تاريخه وكفاحه ، حيث أكد الأستاذ “موساتوشي”، عن أهمية نضال ومقاومة أمير عبد القادر عند اليابانيين.

وحسب المتحدث، فإن الكتب الأمير عبد القادر في اليابان تتحدث عن كفاحه، وهو رمز للمقاومة الجزائرية.

مضيفا، بأن المدارس اليابانية تمجد شجاعة هذا البطل خاصة، وهو مؤسس للدولة الجزائرية الحديثة.

مؤكدا في تصريحاته، عن أنه مصدر إلهام لدى الشعب الياباني خاصة في المدارس والجامعات، لاسيما من ناحية أخلاقه وشجاعته.