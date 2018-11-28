بوتفليقة يُوجه رسائل قوية لخصومه.. فمن المُستهدف؟

اعتبر وزير الاتصال الأسبق عبد العزيز رحابي، أن نص الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء 28 نوفمبر، يحمل اقرارا غير مباشر بـ”مسؤولياته في الجمود الذي تعيشه الساحة السياسية في الجزائر”، مؤكدا بان الرسالة تضمنت “جردا لعيوب سياسته الحصرية دون رقابة شعبية أو قضائية” بلهجة قال رحابي بأنها لا تصب في اتجاه طمأنة الشعب ولا القادة نفسهم.

وحمّل عبد العزيز رحابي في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك اليوم الأربعاء 28 نوفمبر، بوتفليقة مسؤولية الأزمة من حيث انه لم ينظم خلافته التي ستضمن استمرارية النظام، كما لم يحدّد شروط منافسة سياسية مفتوحة وشفافة وذات مصداقية. وهو ما يبرء ساحة المعارضة فيما يتعلق بالأزمة السياسية في البلاد. ـيؤكد وزير الاتصال الأسبق.

وانتقد الرحابي ما اسماه بخطاب “التخويف والأمني” الذي تضمنه رسالة بوتفيلقة لتبرير الوضع الراهن ورفض البدائل خارج الرئاسة، من خلال وضع نفسه في قلب كل شيء بعيدا عن الاهتمام بالأساسيات التي تتعلق في الأساس حسب رحابي بـ”كرامته و كرامة شعبه وصيانة صورة بلده “.

اما من حيث الشكل، فقد يرى الوزير الأسبق بانه كان “بإمكان رئيس الجمهورية اختيار إطار آخر غير إطار اجتماع الولاة الذي يفترض أنهم يمثلون الدولة وليس القوة السياسية المهيمنة”.