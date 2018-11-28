حنون تتوقع عدم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة

توقعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، اليوم، عدم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية جديدة، برغم إعلان أحزاب موالاة تمسكها ببقائه في الحكم.

وأشارت حنون إلى غموض المشهد السياسي، قبل الرئاسيات المفترض تنظيمها في الربع الاول من العام المقبل، مرجحة عدم تقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لهذه الانتخابات. ولم تستخدم مسئولة حزب العمال صيغة يقينية في إجابتها عن سؤال صحفي بهذا الخصوص، أمس، خلال ندوة صحفية بمقر حزبها بالعاصمة، واختارت تعابير "لا أعتقد" و"في رأيي"، بما يظهر أنها تتحدث عن احتمالات وقراءات خاصة بها، وليس معلومات مؤكدة.

وعززت طرحها بخصوص عدم وجود "خامسة" بعدم صدور إعلان صريح بخصوص عزمه الترشح، وقالت "ربما هناك التفكير جار في صيغة أي التوافق على مرشح"، منبهة إلى اختفاء الحديث عن عهدة خامسة، وانبعاث خطاب الاستمرارية في خطاب مسؤولي حزب جبهة التحرير الوطني، خصوصا مع رحيل أمين عام الأفالان جمال ولد عباس من منصبه، واستدلت أيضا بخطاب منسق القيادة الجماعية رئيس المجلس الشعبي الوطني مؤخرا عن قضية ترشح الرئيس بوتفليقة، وغموض موقف عمارة بن يونس رئيس الجبهة الشعبية، وفسرت بالمقابل استمرار التجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر، في دعم الخامسة، برغبتهما في الحافظ على مصالحهما. واستدركت لاحقا بالقول "إن الصورة قد تتضح قبل متم العام الجاري، وغير ذلك سيكون مضاربات لا غير".

وبخصوص مشاركتها في هذه الانتخابات، قالت حنون "الأمر لم يفصل فيه على مستوى الحزب"، وحذرت من مخاطر تواجه الجزائر في المرحلة المقبلة، مبدية خشيته من انزلاق الأوضاع على شاكلة السيناريو الليبي والسوري.

وانتقدت من جهة أخرى، في عرضها ممارسات بعض الشركات متعددة الجنسية التي تتصرف في الجزائر كالأسياد، وأشارت فيه إلى قيام شركة ستاندلر السويسرية بطرد 17 نقابيا وعضوا في لجنة المشاركة، برغم إقرار العدالة بحق العمال في الإضراب، وتساءلت أين هم وزراء العمل، النقل ووالي العاصمة.

وحذرت أيضا من تبعات صادرة مؤخرا، تعطي بعض صلاحيات مهمة للوزراء نحو الولاة، في إطار اللامركزية واللاتمركز، بموجبها يصبح الولاة محافظين فوق العادة، بما يسمح لهم بالافتراس والنهب، حسب قولها.

وأبدت معارضة شديدة لاستقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالجزائر، وقالت "إني آمل أن تكون هذه الزيارة مجرد مزحة سيئة"، محذرة الحكومة من مغبة الإقدام على هذه الخطوة، بسبب سجل ولي العهد السعودي، عبر اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، والحرب على اليمن، والمسؤولية عن معاناة الشعب الفلسطيني... وأشارت إلى دوره في ضرب اتفاق منظمة أوبك لخفض الأسعار.

وهاجمت حنون بشدة بيان الخارجية المتأخر حول القضية، وقالت "الموقف المعبّر عنه في البيان لا يمثل إلا صاحبه، ولا يلزم الشعب الجزائري التواق للحرية". وتابعت: إن حديث البيان عن نسيج مشترك مع الشعب السعودي من نسج خياله، فمصيرنا ومصيرهم متعاكسان. واستدركت أن البيان الصادر عن الخارجية يحمل تفسيرا آخر؛ وهي القول لولي العهد السعودي "أن لا يأتي إلى الجزائر".

وتابعت "لدينا مصير مشترك مع تونس والمغرب، بحكم الجغرافيا والتاريخ والهوية"، مستغربة عدم إصدار الدبلوماسية الجزائرية ردا صريحا على العرض المغربي. وقالت: في السابق الدبلوماسية الجزائرية عودتنا على التعامل مع كل الأوضاع، ولا نفهم صمتها، ثم إنه محكوم علينا بالعيش معا.