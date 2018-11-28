سوناطراك تستثمر في مشروع قيمته تفوق المليار دولار في تركيا

توصلت الشركة الوطنية لنقل وتسويق المحروقات (سوناطراك) لإتفاق مع الشركة التركية "رونيسانس هولدينغ" التركية لتوقيع عقد استثمار بقيمة يتجاوز مليار دولار، وذلك لبناء مصنع لإنتاج البولي بروبلين في تركيا.

و يسمح هذا المشروع الجزائري- التركي بتطوير نشاطات سوناطراك على الصعيد الخارجي, في حين انه سيسمح لتركيا بخفض وارداتها من مواد البروبلين خاصة من الصين

و جاء الإعلان عن العقد المذكور، خلال عرض تقديمي قبل مؤتمر صحفي عقدته الشركتان، اليوم الأربعاء في تركيا وفقا لما نقلته وسائل إعلام تركية .

وأظهر العرض التقديمي أن المصنع سيُبنى في منطقة جيهان الصناعية بولاية أضنة جنوبي تركيا.

وبحسب العرض التقديمي فإن إجمالي الاستثمار سيبلغ 1.3 مليار دولار.

و ستسمح هذه الشراكة بضمان منفذ طويل المدى للبروبان الجزائري الذي سيستخدم كمادة اولية في هذا المشروع عالمي الحجم حسب بيان سابق لسوناطراك.

كما سيضمن هذا المشروع أرباحا لمجمع سوناطراك تتناسب مع حصتها.

وسيستفيد المشروع من عامل القرب من السوق التركي الذي يتميز بقوة طلبه على المنتجات البتروكيميائية وستكون "سوناطراك أحد المساهمين في هذا المشروع بنسبة 30 بالمائة و ستدعم الوحدة بنحو 450 ألف طن من البروبان"،

و يعتبر هذا المشروع الثاني الذي ستنجزه سوناطراك في الخارج بعد مشروع مصفاة اوغسطا بإيطاليا تحت قيادة عبد المومن ولد قدور الذي قدم إستراتجية تهدف الى تحويل سوناطراك الى شركة عالمية افاق 2030 .