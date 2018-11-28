اليونسكو: "الفقاقير" الجزائرية ضمن قائمة الثرات غير المادي "في حاجة لصون عاجل"

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" ، اليوم الأربعاء، عن إدراج تقنية استعمال "الفقاقير" ( جمع فُقّارة ) لتوزيع المياه المستعملة في سقي الواحات الصحراوية ، في منطقتي توات وتيديكلت في الجزائر ، ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل لحماية من مخاطر الاندثار.

وأدرجت اليونسكو تقنية "الفُقّارة" التي ابتكرها فلاحو الجنوب الجزائري منذ عشرات السنين ، على رأس قائمة تتكون من 7 عناصر أخرى من الثرات الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى تدخّل عاجل لصونه من الاندثار ، شملت أيضا مواد في مصر وسوريا وباكستان وأذربيجان وكينيا وكمبوديا.

