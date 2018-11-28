السفير المغربي في الجزائر يشكو زرواطي

عبر سفير الرباط بالجزائر عن إمتعاظه من عدم توجيه الدعوة له لحضور إجتماع إقليمي لتنفيذ إتفاقية بين الجزائر و تونس و المغرب للحد من تلوث البحر المتوسط و ذلك حسب ما أورده الموقع الإلكتروني المغربي "يابلادي" .

الإجتماع الخامس للهيئة المختصة لتنفيذ خطة الطوارئ الإقليمية في إطار تنفيذ الإتفاقية التي تجمع الجزائر وتونس والمغرب منذ 2005 لمواجهة أخطار التلوث البحري العرضي الناجم عن الحوادث في منطقة غرب المتوسط الذي إستمر الى اليوم تم إفتتاحه أمس دون حضور السفير المغربي.

و حاول الموقع المغربي الربط بين الرد الصامت للجزائر على العرض المغربي للحوار و الواقعة المزعومة في غياب رد رسمي من وزارة البيئة لحد الساعة.