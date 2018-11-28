غلق المدرسة المصرية بالجزائر

أعلنت السفارة المصرية بالجزائر، الأربعاء، عن غلق المدرسة المصرية الواقعة في حيدرة في أعالي العاصمة.

وذكرت السفارة أن غلق المدرسة المصرية يعود سببه إلى قدم المبنى المتواجدة به والذي يعود إلى 40 سنة، حسبما أوردت قناة “الشروق نيوز”.

وقالت مصادر من وزارة الخارجية المصرية إن قرار الغلق يسري ابتداء من 30 نوفمبر المقبل.

وكانت السلطات المصرية قد أغلقت في 1983 فرعي المدرسة في كل من قسنطينة ووهران.

وقد أنشئت المدرسة المصرية بعد أشهر من استقلال الجزائر سنة 1962.

واحتج أولياء التلاميذ على قرار غلق المدرسة التي توفر التعليم للأطوار الدراسية الثلاثة، الذي جاء وسط الموسم الدراسي 2018/ 2019.

وانخفض عدد التلاميذ المتمدرسين في المدرسة المصرية منذ إلغاء الاتفاقية الموقعة بين البلدين في 2006.