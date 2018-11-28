رسميا .. طمار يعلن عن صيغة سكنية جديدة سيتم إطلاقها جانفي 2019

اعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار اطلاق صيغة الترقوي الاجاري بداية من السنة المقبلة والتي تسمح لاصحاب الدخل المتوسط باستئجار سكنات بأسعار في المتناول.

واكد تمار اليوم الاربعاء خلال الكلمة التي القها بلقاء الحكومة -الولاة بقصر الامم بالعاصمة ان صيغة LLP قد تم ادراجها في مشروع قانون المالية 2019.

وطالب الوزير بضرورة تقديم التخصيص المسبق لاصحاب المشاريع التي تفوق فيها نسبة الانجار 30 بالمائة.

وقال تمار انه قصد مواصلة وتيرة الاسكان تمت التهيئة الخارجية لاكثر من 200 الف وحدة سكنية و التجزءات السكنية.

اما فيما يخص صيغة الترقوي العمومي LPP فقط تم حسب وزير السكن تسجيل اكثر 20 الف طلب للمغتربين من 75 دولة في العالم.

كما طمأن تمار مكتتبي عدل قائلا انه كل من سدد الشطر الاول سيحصل على سكنه قبل نهاية 2019.