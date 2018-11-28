فيكتور لكحل مفاجأة بلماضي في تربص مارس

يستعد مدرب الناخب الوطني جمال بلماضي لضخ دماء جديدة، بداية من تربص شهر مارس المقبل، والذي تتخلله مباراتان أمام كل من غامبيا وتونس.

ومن بين العناصر، التي من المقرر أن تستدعى للمنتخب الوطني لأول مرة، نجد متوسط ميدان نادي لوهافر الفرنسي فيكتور لكحل، في ظل المستويات الجيدة التي يبصم عليها مع فريقه، والتي أثارت إعجاب بلماضي، الذي يراه إضافة قوية لوسط الميدان الاسترجاعي، الذي يفتقد للنوعية، بعد تراجع مستوى كل من بن طالب وتايدر.

ويتواجد فيكتور لكحل، في اتصالات مع بلماضي منذ عدة أسابيع، حيث كان يفكر في استدعائه ضمن قائمة لقاء الطوغو، قبل أن يتراجع في آخر لحظة، ويؤجل ذلك إلى ما بعد حسم تأشيرة التأهل إلى نهائيات «الكان»، وهو ما سيسمح له بتجريب بعض الخيارات، التي يراها مفيدة للمنتخب الوطني، قبل دورة الكاميرون «صيف 2019».

ويرحب لكحل منذ عدة أشهر، بفكرة الدفاع عن الألوان الوطنية، وهو ما سبق أن كشفه لزميله فرحات، وكذا للصحافة الفرنسية عند سؤاله بخصوص مستقبله الدولي، ويبلغ لكحل 25 سنة، ويصنف من خيرة لاعبي «الليغ 2» في منصبه، ما جعله محل اهتمام عدة فرق، تنشط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.