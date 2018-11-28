لصوص الجبن المعقم في قبضة الأمن

تمكنت مؤخرا مصالح أمن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس بالعاصمة من توقيف 7 أشخاص على خلفية سرقة 64 ألف وحدة من الجبن المعقم من ملبنة عمومية.

وأوضح اليوم الأربعاء بيان أمن ولاية الجزائر، أنه تم توقيف سبعة (07) أشخاص مشتبه فيهم في قضية "تكوين

جمعية أشرار والسرقة بتوافر ظروف التعدّد وباستعمال مفاتيح مصطنعة" وكذا إخفاء أشياء مسروقة. وقد شارك المشتبه فيهم في سرقة (64) ألف وحدة من الجبن المعقّم بإحدى الملبنات العمومية والتي قاربت قيمتها المالية الـ(300) مليون سنتيم.

وتعود قضية الحال التي عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايسـ حسب البيان- حينما تقدّم ممثّلون عن ذات المؤسسة العمومية للتبليغ عن اختفاء (64) ألف وحدة من الجبن المعقّم ذات الـ"200ّ" ملغ، كما أن السلعة المفقودة "معروضة للبيع بمحلات البيع بالجملة للمواد الغذائية بالسمار".

وعلى ضوء هذه المعطيات-يضيف المصدر- توجّهت عناصر الشرطة إلى عين المكان،أين تمّ ضبط السلعة محل التبليغ، كما تبيّن من تصريحات الباعة، أن السلعة تمّ اقتناؤها من عند شخص يقوم بتوزيعها عليهم مستعملا الشاحنة الخاصة لذات الملبنة. ومع استمرار التحريّات، تمّ تحديد هويّة المشتبه فيه الذي تبيّن

أنّه من عمّال الملبنة.

وبعد وضع خطّة محكمة، تم توقيف المشتبه فيه وهو بصدد "استرجاع المبالغ المالية العائدة من عملية توزيع السلعة المسروقة"، كما تبيّن أن المشتبه فيه قام بسرقة السلعة بالتواطؤ مع شريكه الذي كان يحوز على مفاتيح

مقلّدة لباب المخزن وأربعة (04) أشخاص هم أيضا عمال على مستوى الملبنة، كما تمّ توقيف التاجر الذي كان يقتني السلعة المسروقة ويوزّعها على بقيّة التجّار،حيث ضبط على مستوى محلّه التجاري للبيع بالجملة على (143) وحدة من الجبن المعقّم.

تجدر الإشارة إلى أن الأشخاص المشتبه فيهم قد تمّ عرضهم على وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين أمر بوضعهم تحت الرقابة القضائية.