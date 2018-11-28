“صفقة القرن” اكتملت وهذا موعد الكشف عنها

أعلن المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير داني دانون، الثلاثاء، إن “خطة السلام (في إشارة لصفقة القرن) باتت مكتملة الآن”، وأن الولايات المتحدة ستكشف عنها، أوائل العام المقبل (2019)، دون تحديد موعد بدقة، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف السفير الإسرائيلي في تصريحات للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن الإدارة الأمريكية ناقشت تفاصيل إطلاق تلك الخطة بالفعل مع “إسرائيل”.

و”صفقة القرن” هو اسم إعلامي لخطة سلام تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تنازلات مجحفة لصالح الكيان الإسرائيلي، بما فيها وضع القدس المحتلة واللاجئين.

واعتبر دانون أن بداية العام المقبل سيكون الأفضل لإطلاق صفقة القرن لأنها ستكون قبل عدة أشهر فقط من عقد الانتخابات المتوقعة في “إسرائيل”.

ورفض السفير الإسرائيلي توضيح ما إذا كانت الصفقة ستضمن حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، ولفت إلى أنه لا يعرف تفاصيل الخطة ولكنه يعلم أنها “باتت مكتملة”، على حد قوله.

ويعكف جاريد كوشنر صهر ترامب على إعداد خطة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكن الشكوك إزاء هذه الخطة تساور الفلسطينيين الذين اتهموا إدارة ترامب بالانحياز لـ”إسرائيل” فيما يتعلق بمسائل رئيسية في الصراع الممتد منذ عدة عقود، مما يبدد كل فرص السلام.

وخلال التجمع السنوي بالأمم المتحدة لزعماء العالم في شهر سبتمبر، عبر ترامب أثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رغبته في كشف النقاب عن خطة للسلام خلال مدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.

وقال ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى “إسرائيل” في بيان، الاثنين، إن الخطة ستُقدم “في الوقت المناسب”، مضيفاً “توقيتنا وإستراتيجيتنا ورسالتنا، كلها أمور كانت وستظل خاصة بنا”.