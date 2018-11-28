تمار : إطلاق صيغة سكنية إيجاريه لمتوسطي الدخل عام 2019

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عن إطلاق صيغة سكنية جديدة مطلع العام القادم ويتعلق الأمر بـالترقوي الإيجاري “LLP” الموجهة لمتوسطي الدخل، متعهدًا بأن تكون الأسعار في متناول الجميع.

ودعا الوزير في مداخلة له على هامش اجتماع الحكومة- الولاة اليوم الأربعاء 28 نوفمبر ، بالجزائر العاصمة، ولاة الجمهورية إلى إنجاح برنامج الرئيس بوتفليقة المتعلق بالسكن، مشددا على ضرورة توزيع كافة السكنات الشاغرة، بالإضافة إلى السهر على عملية توزيع قرارات التخصيص للمكتتبين في حال بلوع نسبة إنجاز السكنات 60 بالمائة.

وأكد وزير السكن والعمران والمدنية، على توزيع 90 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار ( عدل) مشدّدا على أن كل مكتتب قام بدفع قسط واحد سيتحصل على سكنه.

وبخصوص، صيغة السكنات الموجهة لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر، أوضح تمار، أن الطلبات المسجلة من طرف هؤلاء مست 75 دولة، داعيا الولاة إلى ضرورة توفير العقار المخصص للمشاريع السكنية. كما دعا المتحدث الولاة إلى السهر على تطبيق أحكام قانون تسوية البنايات غير المكتملة الذي تنتهي آجاله بتاريخ 31 أوت 2019.