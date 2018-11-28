ارتفاع النفط مع اقتراب اجتماع "أوبك"

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع المقبل الذي من المتوقع أن يقرر خلاله الأعضاء شكلا ما من أشكال خفض الإنتاج لمواجهة تخمة تلوح في الأفق.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 44 سنتا ما يوازي 0.7 في المائة إلى 60.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:48 بتوقيت غرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مسجلا 51.88 دولار للبرميل بعد أن زاد 32 سنتا تمثل 0.6 في المائة.

وعلى الرغم من زيادة يوم الأربعاء، فقد انخفضت أسعار النفط بأكثر من 30 بالمائة منذ أوائل أكتوبر تحت ضغط بوادر على تخمة في المعروض وضعف الأسواق المالية على نطاق واسع. ويوازي هبوط الأسعار منذ أكتوبر تراجعها في 2008 لكنه أكثر انخفاضا مما كانت عليه في2014 ـ 2015 .

وتجتمع منظمة "أوبك" في السادس من ديسمبر في فيينا لمناقشة سياسة الإنتاج مع بعض المنتجين من خارجها، ومن بينهم روسيا. وزادت السعودية إنتاجها إلى مستوى قياسي في نوفمبر، وفقا لما ذكره مصدر في القطاع يوم الإثنين، حيث ضخت 11.1-11.3 مليون برميل يوميا.

لكن المملكة تضغط من أجل خفض جماعي في الإنتاج وتناقش مقترحا لخفض إنتاج أوبك وحلفائها بما يصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا، وفقا لما ذكرته مصادر مقربة من المباحثات لرويترز خلال الشهر الجاري.

ويأتي اجتماع أوبك في أعقاب قمة لزعماء مجموعة العشرين في بيونس أيرس يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر على رأس جدول أعماله الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وكذلك السياسة النفطية.