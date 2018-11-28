لأول مرة الوزير الأول يغيب عن اجتماع الولاة - الحكومة .. وتساؤلات حول السبب !

لم يسبق خلال كل الاجتماعات التي عقدت بين الحكومة والولاة، منذ ارساء هذا التقليد السنوي في 2002، من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لم يسبق أن غاب عنه الوزير الأول (سابقا رئيس الحكومة)، وكان دائما الوزير الأول هو من يشرف على افتتاح الأشغال.

ولكن هذه المرة، في اجتماع الحكومة - الولاة 2018، والذي افتتحت أشغاله صبيحة اليوم 28 نوفمبر، بقصر الأمم، غاب الوزير الأول أحمد أويحيى، وعوضه الأمين العام لرئاسة الجمهورية حبة العقبي.

هذا الغياب المفاجئ، أثار عدة تساؤلات وقراءات وسط المتابعين حول الأسباب و الخلفيات.