صور جديدة لجامع الجزائر الأعظم .. والأشغال الآن في مرحلتها الأخيرة

تفقد الثلاثاء 27 نوفمبر، وزير السكن و العمران و االمدينة عبد الوحيد طمار، رفقة والي العاصمة، عبد القادر زوخ، ورشات جامع الجزائر .

وقد صرح الوزير أن إنجاز جامع الجزائر هو حاليا في مرحلته الاخيرة.

ولم تتبق سوى اللمسات الأخيرة وبعض أشغال تجهيزات الصوت والإنارة والديكور العام.

وتفقد الوزير قاعة الصلاة التي إنتهت بها الأشغال تقريبا، وستفرش بالزرابي خلال الأسابيع القليلة القادمة.

كما عاين الوزير القاعة الشرفية للجامع وكذا الجناح المخصص للإمام الذي أعد خصيصا لإقامة حلقات الذكر، وجلسات القرآن وإعداد دروس الجمعة.

وتفقد ايضا المساحات الخضراء المحيطة بالجامع والحديقة الإسلامية التي غرست بها الأشجار المذكورة في القرآن الكريم كالتين والزيتون والرمان.

وتميزت هذه الحديقة بجدار شلال الى جانب 16 نافورة مياه.

كما وقف الوزير على الممرين اللذان يؤديان من قاعة الصلاة الى الواجهة البحرية .