الفرنسيون يواصلون حقدهم على رياض محرز

يواجه النجم الجزائري “رياض محرز” انتقادات لاذعة من طرف الصحافة الفرنسية خاصة بعد مباراته أمس ضد “ليون” في دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة “ليكيب” أن التمريرة الحاسمة التي منحها “محرز” لـ “أغويرو” هي التي أنقذته من الورطة بعد الأداء السيء.

ومنحته الصحيفة الفرنسية 5/10 مؤكدة أنه أضاع العديد من الكرات ولم يكن حاسما في مراوغاته التي قرأها الخصم بشكل مثالي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها انتقاد نجم “السيتي” بالرغم أن جل المواقع الرياضية منحته أفضل علامة في فريقه.