الجزائر مهتمة بهذه الدبابة

نشرت مجلة أمريكية قائمة بأسماء الدول التي يحتمل أن تتنافس جيوشها على شراء الدبابة الروسية "تي-14 أرماتا". الجديدة التي لم تدخل الخدمة في الجيش الروسي بعد، إلا أنها تستأثر باهتمام الأجانب.

وبيَّن تقرير لمجلة"ناشيونال إنترست"الأمريكية أن خمس دول على الأقل، قد تُقبل على شراء دبابات "أرماتا"، في مقدمتها الهند التي تبحث عن دبابة جديدة لجيشها، بينما تملك دبابة "أرماتا" المواصفات المطلوب توافرها في الدبابة التي تبحث الهند عنها. ومن الممكن أن تشتري الصين أيضا هذه الدبابات لتستفيد من تكنولوجيا "أرماتا" لصنع الآليات المدرعة محليًا.

وأشارت المجلة إلى أن الصين تقوم بتطوير الصناعات العسكرية المحلية، وتستمر في الوقت نفسه في شراء المعدات العسكرية الروسية.

وتضم القائمة التي أعدتها المجلة ثلاث دول عربية هي الجزائر ومصر ودولة الإمارات.

وعن الجزائر، قالت المجلة إن ضم دبابات "أرماتا" إلى ترسانة الجيش الجزائري سيجعل هذا الجيش واحدا من أقوى الجيوش في إفريقيا الشمالية. وفي ما يخص مصر، يشار إلى أنها تنشط في استيراد العتاد العسكري من روسيا وقد بدأت تستورد دبابات "تي-90إس"، ولهذا لا يمكن أن تتعاقد مصر على شراء دبابات "أرماتا" في أقرب وقت.

أما بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن جيشها يعتمد الآن على دبابات لوكلير الفرنسية ولكنه يريد تحديثها بعد أن أصيبت إحداها في اليمن بصاروخ "كونكورس" الذي خرق دروع الدبابة وقتل السائق وأصاب قائد الدبابة. وإذا لم تتمكن فرنسا من توريد ما يلزم لتحديث دبابة لوكلير فقد تبدأ دولة الإمارات مفاوضات شراء دبابات "أرماتا" في المستقبل القريب.