26 ألف دينار للسفر إلى باريس في فصل الشتاء

الجوية تخفض تسعيرتها باتجاه مدن فرنسا إلى أدنى المستويات

فترة اقتناء التذاكر تنتهي بتاريخ 11 ديسمبر المقبل

أجرت المديرية التجارية على مستوى شركة الخطوط الجوية الجزائرية، تخفيضات متفاوتة على أسعار تذاكر رحلاتها الجوية باتجاه فرنسا خلال فصل الشتاء القادم.

وقد تم تخفيض سعر تذكر الرحلة الجوية باتجاه كل من العاصمة الفرنسية باريس وليل وماتز إلى 25 ألفا و900 دينار، وعشرون ألف دينار باتجاه مدينة مارسيليا.

فيما تم تحديد سعر رحلة الجزائر باتجاه مدينتي تولوز وبوردو ومونبوليي إلى 22 ألفا و900 دينار، أما مدينتي ليون ونيس فإن سعر التذكرة وصل إلى 24 ألفا و900 دينار.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن فترة اقتناء التذاكر تنتهي بتاريخ 11 ديسمبر، فيما تم تحديد فترة السفر اعتبارا من التاريخ المشار إليه وإلى غاية 30 مارس من العام القادم.