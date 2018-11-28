"مغامرون يستهدفون استقرار البلاد"

قال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة قرأها نيابه عنه اليوم، حبة العقبي، الأمين العام لرئاسة الجمهوية خلال افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة، أن هناك دوائر وخلايا تستهدف البلاد مع اقتراب كل استحقاق انتخابي، ودعا الجزائريين للتحلي باليقظة وعدم الانصياع للخطاب الانهزامي.

وأكد رئيس الجمهورية أنه بينما يعمل الولاة والمنتخبون المحليون "من أجل تحويل الاستراتيجيات المرسومة إلى واقع معيش، نلاحظ تفاقما لبعض الآفات التي تستشري في جسم المجتمع، وتتحول إلى طفيليات معوقة لكم ولأعمالكم خدمة لمقاصد خبيثة، تسخر في ذلك، وبلا تورع، كل مهاراتها في التعاطي لممارسات غير مطابقة مذمومة ومرفوضة قانونيا وأخلاقيا، من مثل الرشوة والمحسوبية والمعاناة والتصرفات البيروقراطية الجائرة التي يراد بها الباطل".

وأردف مخاطبا الولاة والمنتخبين المحليين: "إنكم تلاقون باستمرار محاولات هذه العناصر الضالة في يومياتكم، والتي لا تترك أي سانحة في برامج عملكم إلا وتحاول استغلالها لتحقيق مآربها الآثمة، في مختلف قطاعات النشاط".

وشدد الرئيس بوتفليقة على أن "هذه الممارسات هي أخطر ما ينخر مجتمعنا من أمراض وأعظم التحديات التي تواجهها بلادنا في الوقت الراهن، والتي لا يمكن التسامح معها بل يقتضي الواجب من كل منكم محاربتها بكل ما أوتيتم من قوة وقدرة على الردع، ولكم مني كل الدعم"، مضيفا أن "هذا جزء مما يمنعنا من تحقيق الأهداف المتوخاة من إستراتيجيتنا ويحولها عن مسارها"، وهو ما من شأنه ـ مثلما قال- "المساس بمصداقية عمل السلطة العمومية والتأثير على المرتفق من حيث التزامه وتعبئته، ومن حيث ثقته حيال كل ما تمثله السلطة العمومية من معنى ومن قيم".