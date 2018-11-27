أهالي “حرّاقة” يعلقون وسط الصخور خلال بحثهم عن المفقودين

تدخلت مصالح الحماية المدنية بعنابة مساء الإثنين، لإنقاذ 23 شخصا كانوا عالقين بمنطقة صخرية متواجدة بين البحر والغابة بشاطئ واد القاب بسيرايدي.

وحسب البيان الذي تحصلت عليه “الشروق” من خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية فقد تلقت ذات العناصر، نداء استغاثة من قبل هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 23 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة، حيث أفادوا في اتصالاتهم الهاتفية أنهم تاهوا بمنطقة غابية متواجدة بالقرب من شاطئ واد القاب بسيرايدي، بينما كان هؤلاء في رحلة بحث عن أبنائهم الحراقة المفقودين منذ صبيحة الخميس الماضي، حيث لم يتمكنوا من تحديد مكانهم ولا كيفية العودة أدراجهم وهو ما دفع بهم للاستغاثة بوحدات الحماية المدنية التي قامت بالاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة وتنقلت لعين المكان في حدود الساعة الرابعة من مساء الإثنين، أين عثرت عليهم في صحة جيدة، وللتذكير فإن ذوي الحراقة باشروا صبيحة الإثنين رحلة بحث عن أبنائهم الذين أصبحوا اليوم في عداد المفقودين، وحاولوا بكل الطرق التنقل لتلك المنطقة الصخرية الغابية علّهم يعثرون على جثث أبنائهم، لكنهم لم يتمكنوا من العودة أدراجهم. وفي السياق ذاته، أوقفت مصالح الحماية المدنية وحراس خفر السواحل عمليات البحث عن الحراقة المفقودين نتيجة سوء الأحوال الجوية وعدم استقرار حالة البحر.