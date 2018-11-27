إكتشف أجمل 32 مكتبة في العالم تلك التي تجعلك ترغب في القراءة

هنالك مكتبات في العالم من الجمال بحيث تجعلك تريد العودة إليها مرارا وتكرارا، وهي تبدو وكأنها شيء غير حقيقي وغير اعتيادي، إليك مجموعة من تلك المكتبات التي تزخر بالجمال الأخاذ:

1- مكتبة دير سانت غال ، سويسرا

2- المكتبة العامة في شتوتجارت، ألمانيا

3- مكتبة فاسكونسيلوس مكسيكو سيتي، المكسيك

4- مكتبة جامعة ييل ، نيو هافن ، الولايات المتحدة الأمريكية

5- مكتبة ريشيليو ، باريس ، فرنسا

6- يعقوب - اوند فيلهلم جريم - - ZENTRUM ، جامعة هومبولت في برلين

7- مكتبة الإسكندرية ، مصر

8-مكتبة البرلمان ، أوتاوا ، كندا

9- مكتبة جامعة زيورخ ، سويسرا

10- مكتبة Marucelliana ، فلورنسا، إيطاليا

11- مكتبة دير Wiblingen ، أولم ، ألمانيا

12- مكتبة دير البينديكتين Admont ، النمسا

13- مكتبة الدوقة آنا أماليا في ويمار ، ألمانيا

14- مكتبة جامعة دلفت للتكنولوجيا ، هولندا

15- مكتبة شاتو دي شانتيلي ، فرنسا

16- غرفة المتحف البريطاني القراءة ، لندن، إنجلترا

17- المكتبة الوطنية النمساوية ، فيينا ، النمسا

18- مكتبة ومتحف ريجكس، أمستردام ، هولندا



19- مكتبة القلعة ديتمولد ، ألمانيا

20- مكتبة Girolamini ، نابولي ، إيطاليا





21- مكتبة كلية ترينيتي في دبلن ، أيرلندا

22- مكتبة جامعة كويمبرا ، كويمبرا ، البرتغال

23- المكتبة العامة في ستوكهولم، السويد

24- مكتبة جامعة لافاييت ، إيستون ، الولايات المتحدة الأمريكية

25- المكتبة الملكية في كوبنهاجن ، الدانمارك

26- المكتبه سانت جنفياف ، باريس ، فرنسا







27- مكتبة الكونغرس ، واشنطن ، الولايات المتحدة الأمريكية

28- مكتبة فيكتوريا ، ملبورن ، أستراليا

29- شارع الجامعة مكتبة صوفيا كليمان، أوهريد ، بلغاريا

30- مكتبة دير سان لورينزو ديل الإسكوريال ، مدريد ، أسبانيا





31- المكتبة الوطنية الصينية ( بكين ، الصين )

32- كانساس سيتي المكتبة العامة (الولايات المتحدة الأمريكية )





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