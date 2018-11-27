بلدان لديها "أنترنت النقال" أسرع من المنزلي!

نشرت شركة "OpenSignal" قائمة بالبلدان التي تتميز ببطء الأنترنت عبر شبكات الـ Wi-Fi مقارنة بسرعته عبر شبكات الاتصال الخلوية.

وأشارت الشركة إلى أن 33 بلدا حول العالم، منها بلدان عربية كلبنان وقطر وعمان والإمارات العربية، تعاني من بطء في تحميل البيانات عبر شبكات Wi-Fi، بينما سرعة تحميل البيانات من الأنترنت عبر شبكات LTE الخلوية أسرع بكثير.

كما أشارت الشركة إلى أن سرعة تحميل البيانات عبر شبكات LTE في أستراليا مثلا تبلغ 34.6 ميغابايت/ثانية، بينما تبلغ هذه السرعة عبر شبكات Wi-Fi هناك 21.6 ميغابايت فقط.

ووفقا لنائب رئيس "OpenSignal"، إيان فوغ، فإن تلك البيانات تشير إلى أن الشركات المصنعة للهواتف الذكية يجب أن تعيد اعتبارها في تطوير التقنيات للتعامل مع الأنترنت في أجهزتها، كما يجب على شركات الأنترنت المنزلي إعادة تقييم عمل شبكاتها.