فتاة تمزق مخالفة في وجه شرطي باسطاوالي

تابعت محكمة الجنح الابتدائية بالشراقة أمس طالبة جامعية بتهمة إهانة هيئة نظامية أثناء تأدية مهامها، على خلفية تورطها في تمزيق مخالفة حررها شرطي ضدها.

حيثيات القضية تعود إلى نهاية الأسبوع الماضي حينما تم توقيف المتهمة التي كانت على متن سيارة رفقة صديقتها بالحاجز الأمني حيث تم توقيفها وتحرير مخالفة ضدها من طرف الشرطي الضحية، وهو ما لم تهضمه الطالبة الجامعية بعدما ثارت غضبا لتقوم بتمزيق المخالفة في وجه الشرطي، هذا الاخير حرك دعوى ضدها فتمت إحالتها على العدالة وفق إجراءات المثول الفوري ومكوثها في الحبس المؤقت مدة أسبوع لتؤكد امس خلال محاكمتها أن الشرطي استفزها فأحست بالظلم لأنها لم ترتكب خطأ يستدعي تحرير مخالفة ضدها، مدعمة تصريحاتها بأقوال الشاهدة.

وبعد التماس ممثل الحق العام عقوبة الحبس 6 أشهر نافذة وغرامة بقيمة 20 ألف دج. أدينت الطالبة بالعقوبة نفسها مع وقف التنفيذ.