الحكم على الرئيس السابق لـ"الكاف" عيسى حياتو بـغرامة 25 مليون أورو بتهمة الاحتكار

النيابة المصرية قررت متابعة الكاميروني قضائيا بعد أن منح حقوق البث لشركة "لاغاردال" مدة 11 سنة كاملة

قضت المحكمة الإقتصادية بالقاهرة بمعاقبة رئيس الإتحاد الإفريقي السابق، الكاميروني عيسى حياتو، وسكريتير الكاف السابق، المغربي هشام العمراني، وهذا بعد مخالفة قوانين الاحتكار.

وأصدرت المحكمة غرامة مالية في حق حياتو والعمراني تقدر بـ 500 مليون جنيه (أي حوالي 25 مليون أورو)، مع إحالتهما على المحكمة الجنائية بالقاهرة بعد منحهما حقوق بث البطولات الإفريقية لشركة "لاغاردال" الفرنسية دون طرحها في مناقصة مثلما تنص على ذلك القوانين.

يذكر أن النيابة المصرية قررت متابعة الكاميروني قضائيا بعد أن منح حقوق البث لشركة "لاغاردال" مدة 11 سنة كاملة (من 2017 إلى 2028).