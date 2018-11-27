بعد 24 ساعة من قرار وزارة التجارة .. هذا ما حدث لأسعار "البنان"؟!

يبدو أن قرار وزارة التجارة بتحرير استيراد فاكهة الموز، وإنهاء الاحتكار الذي كان يفرضه بعض المتعاملين، قد أخذ مفعوله بشكل سريع، فبعد مضي 24 ساعة فقط على الإعلان عن القرار، ها هي أسعار "البنان" تبدأ في الانخفاض.

وحسب ما عاينه "البلاد.نت" مساء اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر لدى تجار الخضر و الفواكه، فإن سعر الكيلوغرام الواحد من فاكهة الموز، يتراوح بين 500 دينار و 550 دينار. أي بانخفاض حوالي 200 دينار جزائري، حيث كان قد وصل سعره قبل يومين إلى حاجز الـ 800 دينار.

وحسب توقعات وزير التجارة فإن أسعار الموز ستنخفض أكثر خلال الأيام المقبلة، ولن يتجاوز في كل الحالات سعر الكيلوغرام الواحد 250 دينار جزائري.