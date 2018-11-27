بالصور.. تعرف على اكثر10 حيوانات تنافس الانسان في الذكاء

يعيش على كوكب الأرض الملايين من الكائنات الحية، وفي أعلى تصنيف الكائنات الحية تتربّع المملكة الحيوانيّة التي تتميّز بامتلاك أغلب من فيها بامتلاكه للدّماغ. ويُعتبر الإنسان من أرقى الكائنات الحيّة على كوكب الأرض؛ لأنّه الأذكى على الإطلاق، حيث يتميّز الإنسان بالعقل، والفطنة، والقدرة على التعلُّم، وفهم المشاكل وحلِّها، كما أنّه قادر على إدراك الأفكار والمشاعر، وصناعة الأدوات، ومُمارسة فن الخدع

1. الغراب

هناك بعض أنواع الغربان قادرة على الانخراط في أنشطة مثل الرياضة، واستخدام الأدوات، والقدرة على إخفاء وتخزين المواد الغذائية في المواسم، ولها القدرة على التمييز بين البشر عن طريق التعرف على ملامح الوجه. يعيش الغراب في جماعات وأسراب. ويبقى زوج الغربان مع بعضهما طول العمر، وإذا اقترب ذكر غريب من زوجة الغراب فتقوم بضربه حتى ينصرف عنها عنها!

والغربان لا تخاف من الصقورالنسور، بل إنها تقترب من النسر حين يأكل من فريسته وتستقر قليلا، ثم تبدأ في مطاردته، فتطير الغربان وتنقض عليه طائرة فيضطر إلى خفض رأسه حتي لا يصدمه الغراب بجناحه أو بذيله. وبعد عدة مرات من تلك المناورة يزهق النسر ويطير تاركا الباقي من فريسته فتأكلة الغربان

2- الشمبانزى:

هو نوع من أنواع القردة العليا الأفريقية، يعود أصله إلى عائلة الهومينيدى أو كما يطلق عليها "أشباه الإنسان"، وهذا النوع من سكان الكهوف، ويشبه القرد، لكنه أكبر منه فى الحجم فضلا عن أنه أقوى من القرد بنسبة كبيرة. ويتميز الشمبانزى بجسم ملىء بالشعر الطويل داكن اللون، أما وجهه فهو خال من الشعر تماما، وأجريت العديد من الاختبارات على الشمبانزى، وأثبتت أنه يتميز بنسبة ذكاء شديدة تقارب الإنسان

3- الدلافين:

تعتبر من أذكى الحيوانات المائية فهى قادرة على التعلم بسهولة ويسر، كما أن لديها قدرة على تقبل ما يتم توجيهه إليها من تعليمات وتنفيذها، وهناك الكثير من الحوادث التى قامت فيها الدلافين بإنقاذ حياة بشر كانوا مهددين بالغرق.

فقد تمّ استخدام الدّولفين في الجيوش والعمليّات العسكرية من قِبل بعض الدول مثل: روسيا وإسرائيل.وتنتمى الدلافين إلى الثدييات ولها صله بالحيتان، تعيش فى جميع بحور العالم وتحديدًا فى الأرصفة القارية، وتتغذى على اللحوم فتأكل الأسماك والحبار.

4- الفيلة:

مهما تعددت أنواعها إلا أن جميعها تتمتع بنفس الصفة وهى الذكاء، حيث إن هناك نوعين من الفيلة وهم "الإفريقى" و"الآسيوى"، الفيلة أفريقية النوع يصل طولها إلى 4 أمتار أى ما يوازى 13 قدما، وتزن 7000 كيلو جرام.

وتتمتع الفيلة بأنواعها بذكاء وراثى فهى تستطيع أن تتواصل مع بعضها، حتى لو كانت تفصل بينهم مسافات طويلة، وشوهد أن هناك الكثير من الفيلة فى " تايلاند" ترسم لوحات تعبر بها عما تشعر به وعما يدور حولها، على الرغم من بساطة هذه اللوحات إلا أنها تعد دليلاً على ذكاء الفيلة.

5- الببغاء الإفريقى:

يعيش هذا النوع من الببغاوات فى جنوب أفريقيا ووسط الغابات والحقول، تحديدا فى "الكاميرون وغانا ونيجريا"، يوجد نوعان من هذا الببغاء وهو الإفريقى صاحب الذيل باللون الأسود، ويطلق عليه اسم "التمنة"، أما النوع الثانى فهو الببغاء الإفريقى الذى يتميز بأن ذيله أحمر اللون يعتبر من أذكى الحيوانات الناطقة، كما أن لديه قدرة هائلة على حفظ الكلمات وترديدها بسهولة ويسر.ان الببغاء لديه تقنيات عالية لحل المشكلات التي يواجهها، مثل مشكلة القفص الضيق الذي قد يوضع فيه.

6-الأخطبوط

هو أذكى حيوان لا فقاريّ على الإطلاق، حيث يُعتبر دماغه وعيناه الأكثر تطوّراً بين اللافقاريّات.[٦] فبإمكانه أن يُركّز بصره على نحو دقيق،‏ ويستطيع أيضاً أن يتكيّف مع تغيُّر الضوء،‏ وبعد أن يُعالج دماغ الأخطبوط المعلومات التي يتلقّاها من العينين في الفص البصري،‏ يستعملها مع حاسّة اللّمس المرهفة لديه ليتّخذ قرارات ذكيّة جداً.‏[٦] ومن خلال أبحاث العلماء المُختلفة اكتشفوا قدرة الأخطبوط على إيجاد الطّرق المختلفة للوصول إلى هدفه، مثل فتح مرطبان للوصول إلى غذائه

7 – السنجاب

، تعرض معظم السناجب مجموعة مدهشة من الحيل والإستراتيجيات التي تساعدهم في البقاء على قيد الحياة. هذه المخلوقات الذكية التي في الأساس مكانها الغابات، استطاعت التكيف على العيش جنباً إلى جنب مع البشر، والأكل من طعام الطيور، وزهر الحدائق، وأي طعام كان من حولها. ولها قدرة على تخزين الطعام للأوقات الصعبة، وإيجاد ذلك الطعام المخفي بعد عدة شهور. وقد يتظاهرون أيضاً بإخفاء الطعام لتشتيت اللصوص المتوقع وجودهم في المكان، مما جعل الباحثين يعتقدون بأن هذا الشيء يظهر لنا مدى فكرها ومكرها.

8. الكلاب

يمكن للكلاب فهم البنية الاجتماعية والالتزامات، والقدرة على التفاعل مع كلاب أخرى. ومن المعروف أن الكلاب ذكية للغاية مما يسهل ذلك تدريبها من قبل البشر. وبحسب دراسة أجراها الخبراء في جامعة كولومبيا البريطانية تبين أن الكلاب باستطاعتها أن تقوم ببعض العمليات الحسابية وتستطيع أن تكتشف الأخطاء الحسابية البسيطة مثل 1+1=4 بالإضافة إلى ذلك يمكن للكلاب العادية فهم 165 كلمة تقريباً

9 – الفأر، هذا الكائن الذكي للغاية يعد اليحوان الأكثر شراً وضرراً في الثقافات الغربية، ويستخدم بشكل واسع في الأبحاث والمختبرات، وقد عُرف معمل الفئران لإيجاد طرق مختصرة، وثغرات وطرق هروب في التجارب المعملية التي صممها كبار العقول العلمية في عصرنا. وفي الثقافة الصينية، يوقر الفأر لمكره وحيلته. ولسبب وجيه، الفئران استعمرت بنجاح كل قارة على وجه الإرض بإستثناء القارة القطبية الجنوبية

-10على الرغم من ان النمل مخلوقات صغيرة، الا انها رائعة للغاية ، فمجتمع النمل مجتمع معقد ونظام اتصالاتها دليل على انه هناك جانب عظيم من الذكاء ، فيشكل النمل مستعمرات تتألف من الملايين من الافراد ، مما ينتج عنها مستعمرات كبيرة معظمها معقمة، والاناث المجنحة تشكل طبقات "العمال" او غيرها من المجموعات المتخصصة ، وواحدة من اكثر من الاناث خصوبة تسمى "الملكات" ، وتوصف مستعمرات النمل كما لو انها كانت كائن عملاق واحد وذلك لان النمل يبدو وكأنه يعمل ككيان موحد، ويعملون معا ، وفي الواقع ان النمل تطور من اسلاف اشباه الدبابير في منتصف العصر الطباشيري في الفترة ما بين 110 و 130 مليون سنة .

المراجع

موقع سحر الكون

اليوم السابع

موقع موضوع

جريدة الشرق الاوسط

شبكة ابو نواف

عرب feed