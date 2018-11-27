وثائق الأمير عبد القادر للبيع في المزاد بفرنسا!

أعلن وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، من ولاية معسكر، الثلاثاء، أنه سيتم اليوم الأربعاء انطلاق البيع بالمزاد العلني لبعض المخطوطات والكتب والمنشورات الخاصة بالأمير عبد القادر بفرنسا، مضيفا أن الجزائر ستكون حاضرة في هذه العملية من أجل المشاركة في المزايدة ودفع أكبر قدر من ممكن من أجل الفوز والظفر بهذه الوثائق التي تؤرخ لحياة البطل وسيتم وضعها تحت تصرف الباحثين والمؤرخين والمهتمين بحياة الرجل في حال الفوز بها والعودة من فرنسا.

وزير الثقافة وخلال الذكرى 186 لمبايعة الأمير عبد القادر التي احتضنتها ولاية معسكر، الثلاثاء، قال إنه سيتم إعادة بعث مشروع فيلم الأمير عبد الأقدر من جديد من خلال السعي وراء مراجعة شروط الإنتاج وتوفير جميع الظروف التي تسمح وتساعد على انطلاق إنتاج هذا الفيلم الذي يؤرخ لحياة ومسار بطل فذ من أبطال الجزائر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة وهو عمل وثائقي لا يزال ينتظره عامة الشعب الجزائري.

وبهذه المناسبة نظمت جامعة مصطفى اسطنبولي بمعسكر الملتقى الدولي الأول الموسوم بحياة الأمير عبد القادر بين ضفتين، أين تعاقب على المنصة دكاترة وباحثين وأساتذة في التاريخ، حيث تستهدف إشكالية المؤتمر دراسة وتقييم المكتبة والتفكير حول الأمير واستكشاف آفاق جديدة من حياته ومحيطه. وقال رئيس جامعة معسكر سمير بن طاطة إن المؤتمر جاء من أجل القيام بجرد وحوصلة وتقييم حسب المدارس وحسب الاختصاصات للدراسات التي تمت حول الأمير عبد القادر وبناء على نتائج هذا الجرد والسعي إلى تشكيل شبكة وطنية ودولية من الباحثين والمهتمين بشخص الأمير ووضع مسارات جديدة في البحث في شخصيته.

وقدم إلى هذا الملتقى باحثون من العديد من الدول الأجنبية وممثلون عن 16 جامعة من مختلف جهات الوطن ومنح الفرصة لـ13 طالب دكتوراه للمشاركة والاحتكاك بالباحثين ذوي الخبرة من داخل وخارج الوطن، وإلى جانب المواقع الأثرية والتاريخية للأمير كانت لوزير الثقافة والسلطات المحلية زيارات لمشروعي دار الثقافة ومديرية الثقافة قبل استكمال الاحتفالات المخلدة لذكرى مباعة الأمير عبد القادر بموقع شجرة الدردارة التاريخي.