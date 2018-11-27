نبيل بن طالب أمام 90 دقيقة لتحقيق حلمه في رابطة أبطال أوربا

بعد الحملة الإعلامية الرهيبة التي طالت النجم نبيل بن طالب من أشباه المحللين الذين حولوه إلى لاعب بلا معنى ولا يستحق تقمص الألوان الوطنية وطالبوا باستدعاء اللاعبين المحليين بدلا عنه، يكون نبيل بن طالب سهرة الأربعاء أمام فرصة العمر رفقة ناديه شالك الألماني من أجل تأكيد تأهلهم للدور الثاني من رابطة أبطال أوربا لأول مرة في تاريخ اللاعب الذي يشارك لأول مرة في منافسة رابطة الأبطال، وهو على بعد تسعين دقيقة قد تحلق بشالك إلى الدور الثاني من أكبر منافسة أوروبية، وأمام شالك فرصة العودة بانتصار من بورتو البرتغالي، ليضمنوا التأهل مباشرة، أو في حالة هزيمة غلاتا ساراي التركي في موسكو، وفي كل الحالات فإن فوز شالك في المقابلة الأخيرة عندما يستضيف لوكوموتيف موسكو سيمنحه التأهل حتى ولو خسر سهرة الأربعاء وعاد النادي التركي بانتصار من موسكو.

وإذا كان رياض محرز قد تأهل من قبل للدور الثاني رفقة ليستر سيتي وبلغ ربع النهائي من المنافسة القوية قبل أن يسقط أمام أتليتيكو مدريد وفعل ذات الأمر ياسين براهيمي مع ناديه بورتو وبلغ ربع نهائي المنافسة قبل سقوطه أمام بايرن ميونيخ، فإن فرحة نبيل بن طالب ستكون كبيرة لو حقق هدف بلوغ الدور ثمن النهائي ليكون ضمن الـ 16 فريقا الأقوى في أوروبا.

وتكمن أهمية إنجاز شالك في كون نبيل بن طالب لاعبا أساسيا، وهو في فورمة عالية، وساهم بشكل فعال في اللقاء الأخير من البوندسليغا في فوز فريقه بخماسية مقابل هدفين أمام نورمبورغ، وهو الفوز الذي قفز بشالك إلى المركز 13 في الدوري الألماني الذي كان فيه الموسم الماضي، وصيفا للبطل بايرن ميونيخ، ولكنه هذا الموسم تعثر كثيرا وهو بعيد عن صاحب المقدمة بوريسيا دورتموند بـ 17 نقطة بعد مرور 12 جولة من البوندسليغا.

وبالرغم من أن نبيل بن طالب شارك أساسيا في مونديال البرازيل 2014، ولعب أكثر من 50 مباراة في جميع المنافسات مع توتنهام الإنجليزي وأكثر من 80 مباراة في جميع المنافسات مع شالك الألماني إلا أنه مازال في ربيعه الرابع والعشرين، أي إنه أقل سنا أو في نفس سن اللاعبين المحليين المقترحين من طرف محللي البلاطوهات، لأجل اللعب في مكان بن طالب، وغالبيتهم لا يمتلك أي خبرة، ولا مشاركة مع أندية أوروبية كبيرة بإمكانياتها وبنجومها العالميين ومدربيها الكبار مثل توتنهام وشالك.

سجل نبيل بن طالب هذا الموسم هدفين فقط من ضربتي جزاء، وهو اختصاصي فوق العادة في تنفيذها، ولم يقدم تمريرات حاسمة كما كان الشأن الموسم الماضي ولكن أدواره الدفاعية أنقذت الفريق الكبير شالك في المباريات الأوروبية من تضييع نقاط خاصة في المباراة الأخيرة أمام بطل تركيا الذي كان فيها نجما باعتراف مدرب الفريق الألماني تيديسكو.

لعب نبيل بن طالب ثلاث المباريات الأولى في كأس العالم بالبرازيل، وقدم دورا فعلا في وسط الميدان وكسر كل خطط بلجيكا وكوريا الجنوبية وروسيا وغاب عن المباراة الرابعة أمام ألمانيا، وفي مباراة بلجيكا، ولم يكن إلا في ربيعه التاسع عشر وكان أحسن لاعب في تشكيلة خاليلوزيتش، وهو اللاعب الوحيد الذي سيبقى دون الثلاثين من العناصر التي شاركت في مونديال البرازيل في حالة تأهل الخضر لمونديال قطر 2022، حيث سيكون في ربيعه الثامن والعشرين.

ويتعرض نبيل بن طالب رفقة زميله في نفس المنصب سفير تايدر لحملة إعلامية غير بريئة، يتم فيها دائما اقتراح لاعبين من الدوري الجزائري لمنصبهما، ويعتبر نبيل بن طالب من المرشحين للانتقال إلى أندية أقوى وقد تم طرح اسمه في قائمة موسعه للنادي العالمي برشلونة، وهو يمتلك إمكانيات هجومية كبيرة عندما يمنحه المدرب حرية المشاركة في الهجوم وتم ترسيم أحد أهدافه في أول موسم لعبه في البوندسليغا كأحسن هدف في دوري ألماني يضم نجوما كبارا وهدافين من الطراز العالمي في بايرن ميونيخ وبوريسيا دورتموند.