زطشي يقصف بن شيخ والهداف بالثقيل

وجه رئيس الفاف خير الدين زطشي قصفا مُباشرا وثقيلا تجاه قناة الهداف ومحلللها علي بن شيخ دون تسمية الأمور بمُسمياتها.

وقال في تصريحات لتلفزيون النهار :”عندما أستمع لما يقوله بعض محللي البلاطوهات، أجد بأنهم يفتقدون للمصداقية، وهذا أمر مؤسف للغاية”.

وأضاف في نفس السياق :”إنهم يقومون بإعادة نفس الكلام بصفة يومية، ولمدة ساعتين كاملتين، هذا أمر لا فائدة منه تماما”.

وظهر خير الدين زطشي غاضبا كثيرا من مُحللي البلاطوهات، وجميع الأشخاص الذين ينتقدون سياسته على رأس الإتحاد الجزائري لكرة القدم.