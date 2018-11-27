المنتخب الوطني مُهدد بعقوبات من “الفيفا” !!

يوجد المنتخب الوطني، تحت طائلة التعرض لعقوبات من الإتحاد الدولي لكرة القدم، تصل لحرمانه من اللعب لسنتين كاملتين بالمستوى الدولي.

وكشف رئيس إتحاد عنابة، زعيم، بأن عدم قيام “الفاف” بحل مُشكلة فريقه مع اللاعبين الدائنين ستعود آثارها على المُنتخب الوطني.

وأوضح بأن إدارة الرئيس جياني إنفانتينو، ستجد نفسها مُجبرة على مُعاقبة الجزائر ومنتخبها، إن لم يتم حل المُشكل بصفة ودية.

ودخلت إدارة إتحاد عنابة في قبضة حديدية مع لاعبيها السابقين الذين يدينون بأموال لها، والذين هددوا باللجوء للفيفا لحل مُشكلتهم.