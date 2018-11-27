مجلس المحاسبة يكشف إختلاس الأندية المحترفة لـ 100 مليار

خصص التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2016 فصلا للنقائص في تسيير المؤسسات التابعة لوزارة الشباب والرياضة ضمن فحص نظامية تسيير مختلف القطاعات.

وكشف تقرير مجلس المحاسبة الذي يحوز سبق برس نسخة منه، استعمالا غير مشروع لإعانات كرة القدم للهواة من خلال خروقات أهمها وجود فارق يصل إلى 950446804 دينار أي ما يعادل حوالي 100 مليار سنتيم تم إنفاقه لأغراض أخرى غير الأغراض المخصصة لبرنامج كرة القدم للهواة، ومن الإستعمالات التي يذكرها التقرير الإعانات المقدمة لفائدة الأندية المحترفة بالرغم أن هذه الأخيرة تتوفر على صندوق خاص بها يمكنها الإستفادة من إعانات مالية متنوعة.

وبلغت مساهمة الدولة لفائدة صندوق ترقية مبادرة الشباب إلى غاية 31 ديسمبر 2016 اعتمادا قدره 5.722 مليار دينار منها مساهمة قدرها 5 مليار دينار موجهة لبرنامج كرة القدم للهواة، غير أن مجلس المحاسبة لاحظ عدم تجسيد البرنامج المتعلق بكرة القدم للهواة منذ سنة 2010 خلافا لما هو مسطر في برنامج الحكومة بالإضافة إلى عدم إنعقاد وتجديد مجلس إدارة الصندوق منذ سنة 2015.

ومن بين النقائص التي سجلها خبراء مجلس المحاسبة أثناء التدقيق في تسيير قطاع الشباب والرياضة قصورا في تسيير مؤسسات دواوين الشباب، حيث كشفت تحريات مجلس المحاسبة أن الإيرادات الناتجة عن نشاطات مؤسسات الشباب يتم إيداعها في حسابات مفتوخة باسم الجمعيات النشطة على مستوى هذه المؤسسات خلافا لما تنص عليه النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها.

وجاء في التقرير أن 39 جمعية تمارس نشاطاتها في الجزائر العاصمة دون توفر اتفاقيات مبرمة مع ديوان مؤسسات الشباب مع وجودة 22 جمعية لا تقوم بإيداع الإيرادات المستحقة لفائدة الديوان.

وسجل التقرير التقييمي ضعف عدد المنخرطين ومشاركة الشباب في مختلف النشاطات الرياضية حيث عدد وصل المنخرطين بمؤسسات الشباب وكذا ممارسي النشلطات بمختلف أنواعها على مستوى جميع مؤسسات الديوان 391062 لمختلف الفئات العمرية ولم يتجاوز عدد الأشخاص المعوقين 1879 حسب الإحصائيات المتوفرة.