بن سلمان يصل تونس ويلتقي السبسي

وصل، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم، إلى تونس في زيارة رسمية.

وكان في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى المطار، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

وتعد تونس المحطة الرابعة في جولة محمد بن سلمان، بعد الإمارات والبحرين ومصر.

وذكر مراسل العربية في تونس، أن الزيارة التي ستسغرق ساعات، سيعقد خلالها بن سلمان لقاءً مغلقا مع الباجي قائد السبسي للتطرق لعدة ملفات سياسية واقتصادية “قبل مغادرة تونس باتجاه بوينس أيرس”.

وسبق وصول ولي العهد السعودي، تنظيم مسيرة احتجاجية وسط العاصمة تونس، رفضا للزيارة، وذلك خلفية اتهاماته بالوقوف وراء مقتل الصحفي جمال خاشقجي.