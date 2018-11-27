القنوات الناقلة لمباراة مانشيستر سيتي وليون

تلعب مباراة الجولة الخامسة ابتدا على الساعة 20:00 بتوقيت الجزائري بين متصدر الدوري الانجليزي مانشيستر سيتي ومضيفه ليون الفرنسي

وقد شهدت التشكيلة عودة الجزائري رياض محرز اللى التشكيل الاساسي بعد جلوسه على كرسي الاحتياط امام نادي ويستهام

يذكر ان رياض محرز سجل هدف ضد شختار في المباراة الماضية وقدم تمريرة ساحرة وفي رصيده تمريرتين وهدف

وستنقل المباراة عبر القنوات التالية :arena sport 3 – bt sport 2 – match futbol 1 – m.liga de campenones – virgin media – bein sport 3