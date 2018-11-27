الكراهية العرقية: إيداع شكوى ضد الدولة الفرنسية

أودع المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية شكوى ضد الدولة الفرنسية "لتقصير العدالة" منذ سنتين في شكوى رفعت ضد منتخبة بمدينة كومبياني (واز- أو-دو فرانس) بسبب "التحريض على الكراهية العرقية.

وأوضح عبد الله زكري المندوب العام للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية ورئيس المرصد الوطني لمناهضة الإسلاموفوبيا في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية قد أخطر المحكمة الابتدائية بباريس بواسطة المحامية خديجة عودية لتقديم شكوى مدنية ضد الدولة الفرنسية لعدم تطبيق العدالة".

للتذكير فإن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية كان قد أودع يوم 3 أوت 2016 شكوى ضد أرييل فرانسوا، مساعدة عمدة كومبياني (واز- أو-دو فرانس) بتهمة " التحريض على الكراهية العرقية" عقب تغريدة لراهب بوذي معاد للإسلام استخدمتها هي أيضا والتي وصف فيها المسلمين بـ" الكلاب المسعورة".

و لم يتم الرد على هذه الشكوى إلى غاية اليوم حيث أشعرت نيابة كومبياني المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في يونيو المنصرم عن " ضياعها خلال عطلة النيابة" مما دفع بالمندوب العام للمجلس بإخطار وزيرة العدل نيكول بيلوبي رسميا و التي لم " تكلف نفسها الرد"، حسب رئيس المرصد الوطني لمكافحة معاداة الإسلام عبد الله زكري. كما أشارت وكيلة الجمهورية فيرجيني جيرارد في إحدى المراسلات إلى "انه لم يتم العثور على أي أثر لهذه الشكوى بالنيابة وبما أنها لم ترسل إلى قسم التحقيق فيمكن اعتبارها بالتالي ضائعة".

و في رسالة وجهها لوزيرة العدل، أعرب عبد الله زكري عن "استيائه" منددا بـ" قلة الاهتمام" المخصصة لهذا النوع من الإجراءات.