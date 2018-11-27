تذبذب في التزود بالمياه يمس ثلاث ولايات

أفادت الجزائرية للمياه وحدة البويرة ، مساء اليوم ، أنّ إعادة عملية توزيع الماء الصالح للشرب بولايات في حدود ولاية البويرة وبعض بلديات البويرة ستعرف انقطاعا آخر ابتداءا من اليوم وإلى غاية الانتهاء من الأشغال على مستوى القناة الرئيسية 1600 فونت لللتحويلات الكبرى لسد كدية أسردون.

وأوضحت الجزائرية للمياه في بيان لها أن المؤسسة ستشرع في إصلاح الأضرار بداية من الغد، ما سيتسبب في تذبذب في التزود بالمياه في أغلب بلديات البويرة و بعض من الولايات الحدودية كالمدية والمسيلة .

وأضاف البيان أن الانقطاع سيمس 18 بلدية بولاية البويرة" جباحية ، زبربر، قرومة، عين الحجر، عين العلوي،الخبوزية، المقراني ، سوق الخميس، بئر أغبالو، الروراوة، الهاشمية، عين بسام ، سور الغزلان ، ديرة، ريدان، المعمورة، الحاكمية، القلتة الزرقاء" .

هذا ولم تؤكد المؤسسة في بيانها أنها ستوفر صهاريج المياه بالمؤسسات العمومية والمستشفيات.

هذا وقد شهدت القناة الرئيسية 1600 فونت للتحويلات الكبرى لسد كدية أسردون الواقعة ببلدية الجباحية غرب مقر ولاية البويرة ب 18 كلم انفجار لأنبوب الماء تسبب في انقطاع التزود بالمياه الصالحة للشرب بالإضافة إلى بعض الأضرار المادية ، حيث غمرت المياه المندفعة بعض المنازل القريبة من القناة الرئيسية.