وزارة الصحة:"الفينوباربيتال" متوفر نهاية السنة

أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن دواء "الفينوباربيتال حقن 40 ملغ" الخاص بعلاج بعض أشكال مرض الصرع لدى الأطفال والبالغين سيكون في متناول مستخدميه ابتداء من نهاية شهر ديسمبر2018.

وأوضحت الوزارة أن الانقطاع المسجل في وفرة هذا الدواء في المخزون "راجع إلى إجراءات التموين الدولية المتعلقة بهذا المنتوج"، لافتة إلى أن الانقطاع "لا يقع على عاتق السلطات الجزائرية بل يعود إلى متطلبات السلطات الصحية للبلد المصدر لذات الدواء".