خليلوزيتش يبكي على اللّبن المسكوب

أبدى الناخب الوطني الأسبق وحيد خليلوزيتش ندمه، بِسبب تركه العارضة الفنية لـ “الخضر” صيف 2014، وسفره إلى تركيا لِتدريب فريق طرابزن سبور.

وقال وحيد خليلوزيتش إنه ارتكب خطأً فادحًا بعد نهاية مونديال البرازيل صيف 2014، بِرفض تجديد العقد مع الفاف، وقبول عرض الإشراف على فريق طرابزن سبور التركي.

وأضاف التقني البوسني في تصريحات لِصحيفة “لو فيجارو” الفرنسية، الثلاثاء، أن صديقا تركيا هو من قدّم له عرض تدريب فريق طرابزن سبور، وهندس صفقة الإنتقال.

وتابع خليلوزيتش قائلا إنه في اليوم الأوّل للقائه بِمسؤولي نادي طرابزن سبور، تأكّد أنه أخطأ الوِجهة.

واختتم المدرب الحالي لِفريق نانت الفرنسي تصريحاته، يقول إنه تلقى اتّصالات من أندية أوروبية كبيرة، بعد العروض الباهرة للمنتخب الوطني الجزائري في مونديال البرازيل. وأشار إلى أن الإقتراحات بدأت تتهاطل عليه، أسبوعا بعد المواجهة التاريخية لـ “محاربي الصحراء” أمام ألمانيا بطلة العالم. لكن الناخب الوطني الأسبق تكتّم عن ذكر أسماء الفرق الكبيرة التي رغبت في انتدابه.

وتلقى وحيد خليلوزيتش (66 سنة) دعما جزائريا قويا لِتمديد العقد، كما بدأت الفاف في التفاوض معه أواخر عام 2013، ولكن التقني البوسني أصرّ على الرحيل عقب إسدال ستار مونديال البرازيل. وبعد عودته إلى الجزائر، أعلم التقني البوسني الرئيس محمد روراوة أنه سيترك “الخضر”، لِيُمسك في جويلية 2014 بِالزمام الفني لِفريق طرابزن سبور. ولم تمرّ سوى أربعة أشهر، حتى أقدمت إدارة النادي التركي على تنحية المدرب خليلوزيتش، بِحجّة سلبية النتائج المُسجّلة.