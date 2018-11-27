عقب زيارة ميركل: ألمانيا تطمح الى توسيع تدريس لغتها بالجزائر

وقعت وزارة التربية الوطنية، إتفاقية تعاون مع سفارة ألمانيا بالجزائر، بهدف توسيع تدريس اللغة الألمانية في المدارس، حيث يُرتقب الرفع من عدد الثانويات المشتركة التي تتواجد حاليًا على مستوى خمس ولايات من الوطن ( ورقلة، وهران، قسنطينة، الجزائر، عنابة).

وقالت وزيرة التربية نورية بن غبريط، عقب التوقيع على الإتفاقية مع سفيرة دولة ألمانيا بالجزائر، أولريكا ماريا كنوتس، اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر، إن قطاعها يسعى إلى “تعزيز التعاون الثنائي في مجال تدريس اللغة الألمانية”.

وكشفت بن غبريط عن “تنظيم دورات تكوينية لصالح المكونين وكذا التلاميذ وفقًا للمنهجية المناسبةلتعلم هذه اللغة، علاوة على توفير منح للأساتذة لإجراء تربصات بألمانيا”.

من جهتها أبرزت وزيرة التربية في تصريحات صحفية أن الإتفاقية المبرمحة مع الطرف الألماني، تهدف إلى توسيع العمل الثنائي المندرج في إطار”الثانويات المشتركة” أو ما يُعرف بـ “برنامج باش”، مشيرة إلى إمكانية الرفع من عدد هذه الثانويات المشتركة التي تتواجد حاليًا على مستوى خمس ولايات من الوطن ( ورقلة ، وهران، قسنطينة، الجزائر، عنابة).

بالمقابل أكدت السفيرة الألمانية “عزم بلادها على تكثيف التعاون القائم بين الجانبين وتحديدًا فيما يخص تدريس اللغة الألمانية بالجزائر”، مشيدة بـ “إقبال التلاميذ على تعلم الألمانية والاطلاع بذلك على ثقافة المجتمع الألماني”.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أجرت شهر سبتمبر الماضي، زيارة إلى الجزائر، أين تنقلت إلى ثانوية عائشة أم المؤمنين بالعاصمة، للتعرف على طرق تدريس اللغة الالمانية.

بالمناسبة زارت ميركل بعض الأقسام المخصصة لتدريس اللغة الالمانية حيث أجرت حوارًا مع التلاميذ لمعرفة مستواهم اللغوي وطرق التدريس.

ويُذكر أن ثانوية عائشة أم المؤمنين درجت في التدريس على غرار اللغات العربية والفرنسية والانجليزية لغات أخرى وهي “الاسبانية والايطالية والألمانية”، حيث يتم توجيه التلاميذ لتعلم هذه اللغات وفق إختيارهم وميولهم وإمكانياتهم اللغوية في السنة الثانية ثانوي، علمًا أن هذه الثانوية تعد عضوا في الشبكة العالمية الخاصة بتدريس اللغة الالمانية.

مع العلم أن عدد التلاميذ الذين يدرسون اللغة الألمانية بالجزائر بلغ 35 ألف تلميذ موزعين على 39 ولاية، يؤطرهم قرابة 700 أستاذ، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر من وزارة التربية الوطنية.