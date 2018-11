إطلاق OPPO F9 بتكنولوجيا VOOC Flash Charge وتصميم بألوان مدرجة

تطلق علامة OPPO اليوم آخر هواتفها الذكية في السوق الجزائرية، F9. ويمثل هذا الإطلاق بداية عهد جديد في مشوار العلامة. بصفته وليد الجيل السادس لسلسلة OPPO F، وزيادة على خصائصه الممتازة، فإن OPPO F9 الجديد يمثل مرحلة جديدة من التطورات التي تشهدها العلامة. لقد حقق OPPO F9 الجديد اختراقات تكنولوجية في ميادين عديدة، خاصة في مجال الشحن السريع، الكاميرات الخلفية المضاعفة وكذا بتصميمه الفريد بألوان مدرجة.

قمة الإبتكار: تكنولوجيا الشحن السريع جدا VOOC Flash Charge

لقد توصلت OPPO من خلال أبحاثها إلى أن أكثر المشاكل التي يصادفها المستعمل الجزائري مع هاتفه الذكي هي مشكلة نفاذ البطارية بشكل سريع، ما قد يضعهم مرارا وتكرارا في مواقف جد محرجة ومزعجة للغاية.

لهذا السبب، يحتوي OPPO F9 على تكنولوجيا VOOC Flash Charge. تطبق هذه التكنولوجيا المطورة من OPPO بشكل مستقل، تقنية شحن بالضغط المنخفض وبسرعة شحن أكبر مرات أكبر من تقنيات الشحن العادية بسعة 5 فولط/1 آمبير. وإذا كنتم على عجلة من أمركم فخمس دقائق من الشحن تمكنكم من التحدث بالهاتف ساعتين كاملتين.

إضافة إلى رفع سرعة الشحن بأربع مرات، تحتوي VOOC Flash Charge على تقنية حماية ذكية بخمس طبقات، والتي تسمح بحماية الشاحن والهاتف في آن واحد من كل أنواع الشحن الزائد.

كما تسمح VOOC Flash Charge من استبدال نظام تخفيض التيار الحالي بنظام MCU، ما يجعل من VOOC Flash Charge تكنولوجيا شحن سريع تحمي هاتفكم من ارتفاع درجة حرارته التي تسببها عادة آليات الشحن العادية.

حتى عندما تستخدمون هاتفكم الذكي أثناء الشحن، فإن VOOC Flash Charge يمكنكم من استخدام هاتفكم بأريحية أثناء عملية الشحن السريع عن طريق VOOC Flash Charge.

ولقد تم تدشين تكنولوجيا VOOC Flash Charge من طرف OPPO في سنة 2014. ولقد تم تسجيل أكثر من 500 براعة اختراع منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا، كما أن هناك أكثر من 90 مليون مستخدم عبر العالم يستفيد من هذه التكنولوجيا اليوم؛ ما يجعلها أنضج تكنولوجيا شحن سريع متوفرة في السوق.

للتذكير، OPPO F9 الجديد مزود ببطارية 3500 mAh، مسيرة بطريقة محسنة بفضل الذكاء الاصطناعي، ما يضمن للبطارية مدة استعمال وحياة أطول.

تصميم فريد: ألوان مدرجة وشاشة Waterdrop

بصفتها علامة رائدة في صناعة الهواتف الذكية تزداد شهرة ورواجا عند شباب العالم يوما بعد يوم، تستوحي OPPO تصاميمها من أذواق الشباب في مجالات الموضة والستايل من أجل تصنيع هواتف ذكية تناسب أذواقهم وتنال إعجابهم. لا توجد فيما حولنا ألوانا أحادية، إذ تعتبر الألوان المدرجة امتدادا لعالمنا الحقيقي. الألوان المدرجة أكثر جمالا وجذبا من تلك الأحادية.

OPPO F9 الجديد متوفر بثلاث تركيبات بألوان مدرجة، ألا وهي أحمر الشروق، أزرق ليلي وبنفسج نجمي. يسمح فن التكسية بالرش المتدرج مع تقنية الإطار المدرج المستعملة من طرف OPPO بتركيب تصميم بألوان مدرجة على ظهر الهاتف وأطره الجانبية، ما يعطي للهاتف هيئة أكثر تجانس. في ضوء الشمس، يبدو هاتف OPPO F9 لماعا مثل جوهرة الكريستال أو كشلال ماء. إن تصميم تركيبات ألوان OPPO F9 المدرجة تدل على أيديولوجية تصميم علامة OPPO، كما تدل كذلك على رؤيتها للتصاميم التي تجذب المستعملين الشباب عبر العالم وتنال إعجابهم.

هذه التركيبات اللونية المدرجة ألهمت مصمم الأزياء العالمي، الجزائري كريم كديد، الذي مزج بإتقان بين ألوان OPPO F9 المدرجة وأزياء وموديلات فريدة من نوعها، في تشكيلة من الأزياء المصممة خصيصا بألوان OPPO F9 المدرجة والتي تم عرضها خلال حفل الإطلاق الرسمي للهاتف الذكي الجديد OPPO F9. أنيقة وفريدة من نوعها، عصرية ببصمة تقليدية، تتناسب هذه الموديلات طردا مع رؤية OPPO في المزج بين الفن والتكنولوجيا، لتصبح التكنولوجيا بذلك مصدر إلهام ووحي للفن.

كما يتمتع OPPO F9 الجديد بشاشة أنيقة تجعله يظهر متجانسا بشكل طبيعي وجذاب. لطالما اعتبرت OPPO الهاتف الذكي بمثابة تحفة فنية، ليس مجرد آلة تكنولوجية كسائر الآلات. إن شاشة OPPO F9 تحتل تقريبا كل المساحة الأمامية للجهاز، باستثناء شق صغير على شكل قطيرة. لقد سمي “شاشة Waterdrop”، مستوحاة من قطرة ماء على وشك السقوط.

يتوفر OPPO F9 الجديد على شاشة مثيرة من 6.3 بوصة وبدون إطار وبدقة فائقة 2340×1080، بنسبة عرض/ارتفاع مقدرة بـ 19.5:9 ونسبة شاشة/جسم مرتفعة تقدر بـ 90.8%.

إختراق في مجال التصوير: من “خبير السيلفي” إلى “فنان البورتريه”

لقد تم تحسين ميراث OPPO العريق في مجال التصوير مع OPPO F9 الجديد. لقد اكتسبت علامة OPPO منذ مدة سمعة “خبير السيلفي” في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، وحتى في الجزائر؛ لكن OPPO مهتمة اليوم بالتقاط الجمال عبر العالم بأسره.

لقد تم تركيب، ولأول مرة على سلسلة F، كاميرتان اثنتان (16 ميجا بكسل + 2 ميجا بكسل). قبل الآن، كنا نواجه عدة نقائص عند التقاطنا لصور بوضع البورتريه. أولا، عادة ما نحصل على تأثير “بوكيه” مشوش وغير واضح. ثانيا، من الصعب جدا الحصول على ظروف إضاءة جيدة، ما قد ينجر عنه إما صور ذات إضاءة مفرطة، وإما – عكس ذلك، صور شديدة العتمة.

تحتوي كاميرا F9 الجديد الرئيسية الخلفية، بعدسة 16 ميجا بكسل وفتحة 1.8/f. وتقوم هذه الكاميرا، بمعية الكاميرا الثنائية، بقياس عمق الحقل البصري بغية الحصول على أفضل تأثير “بوكيه” ممكن.

بعد الانتهاء من تثبيت تأثير “بوكيه”، يصبح باستطاعة وضع البورتريه لهاتف F9 استعمال معطيات العمق البصري لإضافة الإضاءة المناسبة وكذا تطبيق أفضل حل للتجميل باستعمال خاصية الذكاء الاصطناعي بغية الحصول على صور بورتريه لا مثيل لها على الإطلاق. بإمكان المستخدمين الحصول على الحصول على تأثيرات عديدة باستعمال الضوء السنيمائي، الضوء الطبيعي وكذا الضوء المحيطي للحصول على صور بورتريه ممتازة وبدقة فائقة. فيما يخص الكاميرا الخلفية، فإن F9 الجديد مزود بكاميرا خلفية مزدوجة من شأنها تخليد كل لحظة في صورة. كما يمكن لهاتف F9 التعرف على ما لا يقل عن 16 مشهد مستقل و800 أخرى مركبة باستعمال خاصية التعرف على المشاهد باستعمال الذكاء الاصطناعي.

كما يمكن لعدسة OPPO F9 الأمامية – بدقة 25 ميجا بكسل، التقاط 296 نقطة مميزة لكل شخص، وتسجيلها في مرجعيته الهائلة لصور الوجه، مع تحليل تفاصيل كل وجه قبل تطبيق تجميل مشخص لكل فرد باستعمال خاصية وضع التجميل الذكي AI Beauty 2.1 والتي باستطاعتها تطبيق ما لا يقل عن 8 ملايين تجميل فردي، الشيء الذي يجعل من صور السيلفي الملتقطة بعدسة OPPO F9 الجديد الأمامية أكثر رونقا وجمالا، مع احتفاظها على الهيئة الطبيعية لكل إنسان.

علاوة على كل هذا، يسمح OPPO F9 بالولوج إلى عدة تطبيقات ممتعة مثل الـ AR Stickers، Vivid Mode 2.0 والفيديو بالتصوير البطيء.

تجربة لا مثيل لها: النظام البديهي AI Color Os 5.2

بنظام أندرويد 8.1، قامت OPPO بتطوير نظام الاستغلال ColorOS 5.2، من أجمل تمكين المستعمل من خوض تجربة تفاعلية أكثر ذكاءا وبديهية.

كما تم تزويد هاتف OPPO F9 بخاصية عدسة غوغل (Google Lens)، وهي ميزة تسمح للهاتف بالتعرف على الأشياء وعرض بياناتها ونتائج البحث عنها على الشاشة مع كل ما يجب معرفته عنها من معلومات.

أما فيما يتعلق بالميزات التقنية لهاتف OPPO F9، فإن السعة المزدوجة للذاكرة 4 Go + 64 Go تحسن آداء الهاتف بشكل كبير وفعال. كما يمكن تمديد سعة الذاكرة إلى 256 Go. وفي سبيل إرضاء جميع المستعملين، خاصة أولئك الذين يستعملون عدة شرائح SIM، فإن OPPO F9 مزود بثلاثة مرابط للشرائح، اثنتان منها خاصة بشرائح SIM، بينما الثالثة لشريحة تمديد الذاكرة.

OPPO F9 متوفر في الجزائر ابتداء من 27 نوفمبر 2018 بنسختيه أحمر الشروق والأزرق الليلي، بينما يرتقب تسويق إصدار البنفسج النجمي في مطلع شهر جانفي من سنة 2019.

OPPO F9 متوفر في الجزائر بسعر 57900.00 دج.