عيسى يوجه دعوات للأئمة من أجل الحوار

دعا وزير الشؤون الدينية والوقاف، محمد عيسى، أمس الإثنين، الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، جلول حجيمي، تتضمن اقتراح موعد للحوار.

وقال الوزير في صفحته الرسمية عبر “الفايسبوك”، اليوم، ” بُلغت نسخة من هذه الدعوة إلى الجهات الرسمية المعنية بالملف بمن في ذلك السيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي وجهت الدعوة لأمينه الوطني ليرافق الجلسات”.

وأشار عيسى بأن الوزارة في انتظار رد التنسيقية على الدعو، مؤكدا أنه سيسعى جاهدا لحل المشاكل التي يعاني منها مستخدمو القطاع، سواء تلك التي تصل عن طريق صفحته، أو تلك التي تصل عن طريق التواصل التقليدي