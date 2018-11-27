70.7 مليار دينار لرفع انتاج الغاز بحوض تنهرت بإليزي

وقّع مجمع سوناطراك، اليوم، عقد لرفع القدرات الانتاجية على مستوى الآبار المتواجدة في حقل تنهرت بولاية إليزي، ستجسده كل من الشركة البريطانية “بيتروفاك”، بالإضافة إلى منح جزء من المشروع للشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء، من شأنها أن ترفع القدرات الانتاجية للحقل إلى 4.7 مليون متر مكعب من الغاز في اليوم.

وستهتم شركة بيتروفاك بالجانب المتعلق بوحدات المعالجة المركزية بتكلفة تقارب 60 مليار دينار في أجل يقدر بـ 36 شهر، وبالمقابل الجانب الذي ستشرف عليه الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء بتكلفة تقارب 11 مليار دينار، والتي من المقرر أن تنجز في أجل 31 شهر، لتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 70.74 مليار دينار.

وقال الرئيس المدير العام لسوناطراك، عبد المومن ولد قدور، إنّ الاستراتيجية الشركة تقوم على منح الأولوية للشركات الوطنية والمحلية، بالنسبة للجوانب الممكن ترجمتها ميدانيا من خلالهم، وعلى هذا الأساس اختيرت الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء لانجاز جانب مهم من المشروع، على الرغم من أن الصفقة تحصّلت عليها بيتروفاك، وبالرغم من أنّ المجمع يسعى مؤخرا لتقليل حجم المخاطر عبر التوجه باستمرار إلى شراكات مع مؤسسات أجنبية ترغب في الاستثمار في الجزائر، وفي قطاع المحروقات في مختلف مجالاته. وأوضح ولد قدور، في هذا السياق، بأنّ توجه شركة سوناطراك، خلال الفترة الأخيرة، للتوقيع على العديد من الاتفاقيات، يندرج بالمقام الأول في رفع القدرات الانتاجية الوطنية من الغاز على وجه التحديد، مشيرا إلى المرحلة الراهنة والمستقبل غير الواضح المعالم بخصوص أسعار البترول، وبالتالي ـ كما قال ـ فإنّ تعويض انخفاض الأسعار برفع الانتاج أصبح أمرا ضروريا.

وأضاف بأنّ التوقعات تشير إلى أنّ حجم الانتاج الوطني في آفاق 2030 سيتراوح ما بين 50 إلى 70 مليار متر مكعب من الغاز في السنة، وهو ما اعتبره مستوى مقبول لتغطية الطلب الداخلي والتصدير على السواء.