ميهوبي يكرم أسقف الجزائر سابقا القس هنري تيسيي

يشرف،اليوم الثلاثاء، وزير الثقافة عز الدين ميهوبي على إحياء الذكرى 186 لمبايعة الأمير عبد القادر، التي جاءت تحت شعار " شعار العيش معا بين القيم المحلية والأبعاد العالمية".

وكتب الوزير ميهوبي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، " برعاية السيد رئيس الجمهورية، وبتنظيم جمعية "على خطى الأمير" أشرف اليوم بمعسكر على إحياء الذكرى 186 لمبايعة الأمير عبد القادر، تحت شعار العيش معا بين القيم المحلية والأبعاد العالمية"

وكشف وزير الثقافة أنه بهذه المناسبة " وسيتم تكريم القس هنري تيسيي، تقديرا لدفاعه عن قيم المحبة والعيش المشترك وتوقيره للأمير عبد القادر".

وشغل القس هنري تيسيي، منصب أسقف الجزائر قبل أن يستقيل سنة 2008، ويقرر أنه لن يغادر الجزائر بعد كل السنوات التي قضاها فيها".