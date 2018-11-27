مجمع طحكوت يبيع 1541 سيارة "كريتا" للبلديات

ستقوم وزارة الداخلية والجماعات المحلية بأمر من الوزير نور الدين بدوي بشراء 1541 سيارة هيونداي من نوع "كريتا"، التي يتم تركيبها بمصنع "سيما موتورز" بولاية تيارت لصاحبه محي الدين طحكوت.

وسيتم اقتناء هذه السيارات لصالح جميع بلديات الوطن، بواقع سيارة واحدة لكل بلدية.

وحسب مانقله موقع "ALG24"، فإن الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية قد راسل ولاة الجمهورية منتصف شهر نوفمبر الحالي من أجل تبليغ رؤساء مختلف البلديات بضرورة مباشرة إجراءات إقتناء هذه السيارات في أقرب الآجال الممكنة.