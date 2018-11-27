مصر والسعودية تتمسكان بمقاطعة قطر

أعلنت مصر والسعودية، الثلاثاء، تمسكهما بمقاطعة قطر على خلفية الأزمة الخليجية التي اندلعت في جوان 2017.

وجدد البلدان تمسكهما "دون تنازل" بالشروط التي سبق إعلانها لإنهاء تلك المقاطعة، وفق ما نقلته فضائية "العربية" السعودية.

جاء ذلك عقب جلسة مغلقة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يزور مصر حاليا، ضمن جولة عربية بدأت الخميس الماضي.

ولفت المصدر إلى أن البلدين أكدا أيضا ضرورة مواجهة "التدخلات الإيرانية".

وقال إن السيسي "بعث برسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تجدد التزام مصر بأمن الخليج".