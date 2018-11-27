السفير الأمريكي يلتقي مقري بخصوص الإنتخابات الرئاسية لـ 2019

استقبل اليوم رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، بمقر الحركة بالعاصمة، السفير الأمريكي بالجزائر، جون ديروشر.

وبحسب ما نشره السفر جون ديروشر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" فإن اللقاء الذي جمعه بمقري يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات مع قادة الأحزاب السياسية قبيل الإنتخابات الرئاسية لـ 2019.

وقال السفير أن "محادثات مثيرة للإهتمام" جمعته مع عبد الرزاق مقري، وأنها "ركزت على مستقبل الجزائر وتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر".