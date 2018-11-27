بالفيديو: مسيرة في تونس لرفض زيارة بن سلمان

شارك المئات من التونسيين، اليوم الثلاثاء، في مسيرة ووقفة احتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية للتعبير عن رفضهم لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى تونس.

ورفع المتظاهرون صورا لمحمد بن سلمان عليها دوائر حمراء، وشعارات كتب عليها "لا أهلا ولا سهلا ببن سلمان"، وشعارات أخرى تطالب بوقف حرب قوات التحالف العربي في اليمن التي تقودها السعودية.

وجاب المتظاهرون الشارع الرئيسي وسط العاصمة تونس، قبل أن ينظموا وقفة قبالة مقر المسرح البلدي، وقالت خالدة، وهي إحدى المشاركات، " كتونسية أرفض أن يدنس ولي العهد السعودي المسؤول عن مقتل خاشقجي وسلسلة جرائم في اليمن أرض تونس"، وأضافت "أشعر بالعار كون الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وجه دعوة باسم التونسيين لبن سلمان لزيارة تونس، هذه الدعوة لا تمثلني".

وشارك في المظاهرة الاحتجاجية مصريون وموريتانيون وجزائريون يقيمون في تونس، ورفعوا أعلام بلادهم، بينها العلم الجزائري، تعبيرا عن مساندة الموقف الشعبي للتونسيين الرافضين للزيارة.

واستقدم متظاهرون منشار وكيس بلاسيتيكي، في إشارة إلى الوسائل والأغراض التي استعملها فريق الاغتيال السعودي في قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض باسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر الماضي.

وقال عضو اتحاد الشغل التونسي ورئيس نقابة التعليم لسعد اليعقوبي الذي شارك في المظاهرة في تصريح للصحفيين، أن هذا الحراك الشعبي يعد تعبيرا من الشعب التونسي الذي حقق بثورته قيم الحرية، عن رفض التواطؤ السياسي مع الرياض، ورفض زيارة ولي العهد الى تونس".

وكانت قد أعلنت 16 منظمة تونسية، أمس الإثنين، أبرزها نقابة الصحفيين التونسيين ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن بيان مشترك رفضت من خلاله زيارة بن سلمان إلى تونس. واعتبر البيان أن هذه الزيارة، تهدف "إلى فك عزلته على خلفية ضلوعه في الجريمة البشعة التي ذهب ضحيتها الصحفي جمال خاشقجي ".وعبرت المنظمات عن استغرابها من الزيارة "وما تضمره من دلالات تشير إلى استهتار كامل بمبادئ حقوق الإنسان واستخفاف مشين بالمسار الديمقراطي الذي تعيشه تونس منذ لجوء رئيسها الأسبق زين العابدين بن علي إلى المملكة العربية السعودية وخلعه في 2011.