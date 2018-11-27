كلود بويل يشيد بالمستويات الكبيرة لمحرز مع مانشستر سيتي

أدلى التقني الفرنسي كلود بويل الذي يشرف حاليا على تدريب ليستر سيتي، بتصريحات لموقع "غول" أشاد فيها كثيرا بالمستويات التي بات يقدمها النجم الجزائري لمانشستر سيتي رياض محرز، الذي أشرف على تدريبه الموسم الفارط في نادي "الثعالب".

بويل أكد أن محرز يقدم في مستويات مميزة مع النادي السماوي، بحيث قال:" أعجبت كثيرا بما يقدمه محرز في ناديه الجديد، رغم أن البداية لم تكن سهلة لكن في الفترة الأخيرة تغيرت المعطيات وبات يسجل بإستمرار، ويقدم تمريرات حاسمة وأهم ما تغير في محرز أنه صار يدافع بشكل أكبر مقارنة بما كان عليه الحال مع ليستر سيتي ".

وفي الختام، أكد التقني الفرنسي أنه واثق من نجاح محرز مع كتيبة غوارديولا، بحيث قال:" أنا واثق أن محرز سيواصل التطور رفقة المان سيتي ".