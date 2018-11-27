"سوناطراك" تمنح "بتروفاك" البريطانية عقد غاز

وقع مجمع "سوناطراك" و فرعه "الشركة الوطنية للهندسة المدنية و البناء" اليوم الثلاثاء، بالجزائر اتفاق مع الشركة البريطانية للهندسة في ميدان المحروقات "بيتروفاك" بقيمة 600 مليون دولار، لتطوير حقول الغاز بمنطقة تينهرت بولاية إيليزي.

و ينص هذا الاتفاق على انجاز مركز العزل و الضغط و كذا حول مرافق المركب الغازي المتوفرة لربط 36 بئر بالحقول الغازية للشمال.

و يهدف هذا المشروع إلى رفع الإنتاج الغازي وإضافة يومية من الغاز الخام تقدر بـ 4.7 مليون متر مكعب في اليوم.

و يسعى المشروع أيضا إلى معالجة الغاز الخام لمعمل اوحانت عبر التكفل بغاز ثاني أوكسيد الكاربون و الزئبق و كذا إنتاج 750 طن يوميا من المكثفات.