استمرار هبوط النفط على خلفية إنتاج سعودي قياسي

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء تحت ضغط إنتاج السعودية القياسي، وذلك قبل اجتماع مرتقب لمنظمة "أوبك" في فيينا الأسبوع المقبل لبحث السوق والأسعار.

وانخفض خام القياس العالمي "برنت" بحلول الساعة 15:32 بتوقيت غرينيتش بنسبة 0.3% إلى 60.46 دولار للبرميل، فيما تراجع الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.31% إلى 51.47 دولار للبرميل، وفقا لموقع "بلومبرغ".

وكان مصدر في قطاع النفط قال الاثنين حسب "رويترز"، إن السعودية زادت إنتاجها من النفط إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في نوفمبر، إذ ضخت ما بين 11.1 مليون و11.3 مليون برميل يوميا منذ بداية الشهر الجاري.

وفقدت أسعار النفط نحو ثلث قيمتها منذ مطلع أكتوبر الماضي، متأثرة بتخمة بدأت تظهر في المعروض وضعف الأسواق المالية عموما.

ويترقب المتعاملون قمة العشرين في الأرجنتين، ونتائج اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إذ قال كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى شركة الوساطة "أف أكس تي أم" حسين سيد: "سيكون من الصعب معرفة الاتجاه الذي ستسير فيه الأسعار في المرحلة المقبلة إلى أن نعلم نتيجة قمة العشرين واجتماع أوبك السنوي في السادس من ديسمبر".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر في وقت سابق عن شكره للسعودية، أكبر منتج في "أوبك"، لمساهمتها في خفض أسعار النفط، داعيا إلى مزيد من الانخفاض في الأسعار.