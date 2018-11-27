هذه هي أسعار الدينار مقابل العملات الرئيسية في السكوار

تواصل العملات الرئيسية الأورو والدولار ارتفاعها مقابل الدينار الجزائري، وحسب موقع “دوفيز DZ “، فقد سجل سعر الأورو في سوق السكوار ارتفاعا طفيفا مقارنة بالأسابيع الماضية، حيث بلغ سعرالأورو مقابل الدينار عند الشراء 212.00 دج وعند البيع 213.00 دج .

بدوره سجّل سعر الدولار ارتفاعا طفيفا مقارنة بما كان عليه سابقا في السوق الموازية، حيث تم تداول سعره عند الشراء بـ 183.00 دج، وعند البيع 184.00 دج.

للإشارة فقد كان تاريخ 08 أوت 2014 بداية المسار التنازلي للدينار بالتزامن مع انهيار بورصة أسعار النفط التي عرفت تراجعا تاريخيا بتاريخ جوان .2014